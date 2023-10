Atelier bricolage de Noël 2 avenue Général Schneider Seltz, 20 décembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Ateliers de bricolage, pour les enfants de 3 à 5 ans et les enfants de 6 à 9 ans. Inscription obligatoire. Gratuit..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

2 avenue Général Schneider

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



Craft workshops for children aged 3 to 5 and children aged 6 to 9. Registration required. Free admission.

Talleres de manualidades para niños de 3 a 5 años y de 6 a 9 años. Inscripción obligatoria. Entrada gratuita.

Bastelworkshops, für Kinder von 3 bis 5 Jahren und Kinder von 6 bis 9 Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg