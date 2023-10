Histoires de Noël pour bébés lecteurs 2 Avenue Général Schneider Seltz, 13 décembre 2023, Seltz.

En attendant le Père Noël, les bébés lecteurs sont invités à venir écouter les histoires de Noël préparées par l’équipe de la médiathèque. Pour les enfants de 0 à 4 ans. Entrée libre. Sur inscription (place limitée à 20 pers.).

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . 0 EUR.

2 Avenue Général Schneider

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



While waiting for Santa Claus, baby readers are invited to come and listen to Christmas stories prepared by the mediatheque team. For children aged 0 to 4. Free admission. Registration required (places limited to 20)

Mientras esperan a Papá Noel, los bebés lectores están invitados a venir a escuchar los cuentos de Navidad preparados por el equipo de la mediateca. Para niños de 0 a 4 años. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria (plazas limitadas a 20)

Während sie auf den Weihnachtsmann warten, sind die Baby-Leser eingeladen, den vom Team der Mediathek vorbereiteten Weihnachtsgeschichten zu lauschen. Für Kinder von 0 bis 4 Jahren. Der Eintritt ist frei. Nach Anmeldung (Platz auf 20 Pers. begrenzt)

