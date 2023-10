Exposition de Noël 2 Avenue Général Schneider Seltz, 1 décembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Une exposition empreinte de nostalgie à ne pas manquer ! Des crèches artisanales en bois chantourné et autres décorations de Noël, de la céramique faite avec minutie et de l’art foral pour égayer votre intérieur durant ces fêtes, vous attendent dans le hall d’accueil de l’office de tourisme..

2023-12-01 fin : 2023-12-22 12:00:00. EUR.

2 Avenue Général Schneider

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



An exhibition full of nostalgia not to be missed! Handcrafted cribs made of carved wood and other Christmas decorations, meticulously made ceramics and foral art to brighten up your home during these holidays, are waiting for you in the reception hall of the tourist office.

Una exposición nostálgica que no debe perderse En la recepción de la oficina de turismo le esperan cunas artesanales de madera curvada y otros adornos navideños, cerámicas minuciosamente elaboradas y arte foral para alegrar su hogar durante las fiestas.

Eine von Nostalgie geprägte Ausstellung, die Sie nicht verpassen sollten! Handwerklich gefertigte Krippen aus Laubholz und andere Weihnachtsdekorationen, minutiös hergestellte Keramik und Foralkunst, um Ihr Zuhause während dieser Feiertage aufzuhellen, erwarten Sie in der Empfangshalle des Fremdenverkehrsamts.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg