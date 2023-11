Atelier d’écriture de ta lettre au Père Noël 2 avenue Général Schneider Seltz, 25 novembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Venez rédiger votre lettre au Père Noël avec l’aide des animatrices de la médiathèque. Atelier accessible à partir de 3 ans..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

2 avenue Général Schneider

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



Come and write your letter to Santa Claus with the help of the mediatheque animators. Workshop open to children aged 3 and over.

Ven a escribir tu propia carta a Papá Noel con la ayuda del personal de la mediateca. Este taller está abierto a niños a partir de 3 años.

Verfassen Sie mit Hilfe der Betreuerinnen der Mediathek Ihren Brief an den Weihnachtsmann. Workshop zugänglich ab 3 Jahren.

