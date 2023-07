L’Etal du boucher 2 avenue Gambetta Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Ouvert du mardi au samedi 8h30-12h30 et 14h30-19h | le dimanche 8h30-12h.

fin : . .

2 avenue Gambetta

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Open Tuesday to Saturday 8:30am-12:30pm and 2:30pm-7pm | Sunday 8:30am-12pm

Abierto de martes a sábado de 8.30 a 12.30 h. y de 14.30 a 19.00 h. | Domingo de 8.30 a 12.00 h

Geöffnet Dienstag bis Samstag 8:30-12:30 und 14:30-19:00 Uhr | Sonntag 8:30-12:00 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme