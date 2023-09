35EME SALON D ART FRANCIS CHEDOZEAU – SALLE RENÉ VALETTE – SAINT JUST 2 Avenue Gabriel Péri Saint-Just, 30 septembre 2023, Saint-Just.

Saint-Just,Hérault

Du 30 septembre 2023 à 10h au 08 octobre 2023 à 17h

Salle René Valette

jardins de la condamine

Saint-Just, 34400 France

Gratuit – Infos : 04 67 83 56 00.

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

2 Avenue Gabriel Péri

Saint-Just 34400 Hérault Occitanie



From September 30, 2023 at 10 a.m. to October 08, 2023 at 5 p.m

René Valette Hall

jardins de la condamine

Saint-Just, 34400 France

Free admission – Info : 04 67 83 56 00

Del 30 de septiembre de 2023 a las 10.00 horas al 8 de octubre de 2023 a las 17.00 horas

Sala René Valette

jardines de condamine

Saint-Just, 34400 Francia

Entrada gratuita – Información: 04 67 83 56 00

Vom 30. September 2023 um 10 Uhr bis zum 08. Oktober 2023 um 17 Uhr

Saal René Valette

gärten von La condamine

Saint-Just, 34400 Frankreich

Kostenlos – Infos: 04 67 83 56 00

Mise à jour le 2023-09-22 par OT PAYS DE LUNEL