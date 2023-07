Programme sportif 8-15 ans au Palais-Sur-Vienne 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne, 11 juillet 2023, Le Palais-sur-Vienne.

Le Palais-sur-Vienne,Haute-Vienne

La ville du Palais-sur-Vienne propose durant la saison estivale un programme

sportif à destination des 8-15 ans : voguer, jouer, rouler jeunesse.

Au programme : tir à l’arc, multisports, VTT, course d’orientation, activitées nautiques, olympiade et football city.

Renseignement auprès de la Base de Loisirs.

Accessible aux Palaisiens et non Palaisiens.

Fiche d’inscription pour les activités sportives sur le site de la Ville du Palais-sur-Vienne ou à retirer auprès de la base nautique.

Tout le programme sur la page facebook du Palais en lien..

2023-07-11 fin : 2023-09-01 . .

2 Avenue François Mitterrand Base de Loisirs de la Sablière

Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The town of Le Palais-sur-Vienne offers a summer sports program

for 8-15 year olds: voguer, jouer, rouler jeunesse.

On the program: archery, multisports, mountain biking, orienteering, water sports, Olympics and city soccer.

Information available from the Base de Loisirs.

Open to Palaisiens and non-Palaisiens.

Registration form for sports activities available on the Ville du Palais-sur-Vienne website or from the Base Nautique.

See the full program on the Palais facebook page.

Durante la temporada de verano, la ciudad de Le Palais-sur-Vienne ofrece un programa deportivo

para niños de 8 a 15 años: Voguer, jouer, rouler jeunesse.

En el programa: tiro con arco, multideporte, bicicleta de montaña, orientación, deportes náuticos, olimpiadas y fútbol urbano.

Información disponible en el Centro de Ocio.

Abierto a residentes y no residentes del Palais.

Formulario de inscripción para las actividades deportivas disponible en la página web de Palais-sur-Vienne o en el Centro de Ocio.

El programa completo está disponible en la página facebook del Palais.

Die Stadt Le Palais-sur-Vienne bietet während der Sommersaison ein Programm an

sportangebot für 8- bis 15-Jährige an: voguer, jouer, rouler jeunesse.

Auf dem Programm stehen Bogenschießen, Multisport, Mountainbiking, Orientierungslauf, Wassersport, Olympiade und City-Fußball.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Base de Loisirs.

Für Palaisianer und Nicht-Palaisianer zugänglich.

Anmeldeformular für sportliche Aktivitäten auf der Website der Stadt Le Palais-sur-Vienne oder bei der Wassersportbasis erhältlich.

Das gesamte Programm auf der facebook-Seite von Le Palais en lien.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Limoges Métropole