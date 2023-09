FASCINANT WEEK-END – BALADE TROTTINETTE ET DÉGUSTATION AVEC TROTTUP ! 2 avenue Francis Vals, Bât A Leucate, 22 octobre 2023, Leucate.

Leucate,Aude

Jérome SERNY accompagnateur diplômé de trottinettes électriques vous propose plusieurs balades en famille ou entre amis durant le Fascinant week-end. Le Parc Naturel de la Narbonnaise sera notre terrain de jeu !

Diverses rencontres avec des producteurs locaux rythment la balade au travers des vignobles de Leucate. L’occasion de faire le plein de sensations tout en respirant un grand bol d’air pur !

Et pour finir : une dégustation des vins des Vignobles Cap Leucate.

Départs :10h, 14h15 et 15h30

Tarif : 41€

Enfants à partir de 12 ans..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 15:30:00. EUR.

2 avenue Francis Vals, Bât A Résidence l’Anse du Paradis,

Leucate 11370 Aude Occitanie



Jérome SERNY, a qualified electric scooter guide, will be offering several rides for families and friends during the Fascinating weekend. The Narbonnaise Natural Park will be our playground!

Various meetings with local producers will punctuate the ride through the vineyards of Leucate. It’s an opportunity to fill up on sensations while taking a deep breath of fresh air!

And last but not least: a tasting of Vignobles Cap Leucate wines.

Departures: 10 a.m., 2.15 p.m. and 3.30 p.m

Price: 41?

Children aged 12 and over.

Jérome SERNY, guía cualificado de scooters eléctricos, ofrecerá varios paseos para familias y amigos durante el Fin de Semana Fascinante. El Parque Natural de la Narbonnaise será nuestro patio de recreo

Los viñedos de Leucate se alternarán con diversos encuentros con productores locales. Es una forma estupenda de llenarse de sensaciones mientras se respira aire fresco

Y por último, pero no menos importante: una degustación de vinos de Vignobles Cap Leucate.

Salidas: 10h, 14h15 y 15h30

Precio: 41?

Niños a partir de 12 años.

Jérome SERNY, ein diplomierter Begleiter von Elektrorollern, bietet Ihnen während des Faszinierenden Wochenendes mehrere Ausflüge mit der Familie oder mit Freunden an. Der Naturpark Narbonnaise wird unser Spielplatz sein!

Verschiedene Begegnungen mit lokalen Produzenten bestimmen den Rhythmus der Fahrt durch die Weinberge von Leucate. Eine gute Gelegenheit, um neue Eindrücke zu sammeln und gleichzeitig viel frische Luft zu atmen!

Und zum Abschluss: eine Weinprobe der Weine der Vignobles Cap Leucate.

Abfahrt: 10 Uhr, 14.15 Uhr und 15.30 Uhr

Preis: 41 ?

Kinder ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-15 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi