Marche rose 2 Avenue du Stade Cléré-les-Pins, 16 octobre 2023, Cléré-les-Pins.

Cléré-les-Pins,Indre-et-Loire

Déjeuner au kiosque du plan d’eau à Ambillou entre 12 h 30 et 13 h 30.

Arrivée à 17 h à la salle des fêtes de Pernay.

Un minibus raménera les randonneurs à l’étape de départ et de déjeuner.

2023-10-16 fin : 2023-10-16 17:00:00. EUR.

2 Avenue du Stade

Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Lunch at the kiosk on the Ambillou lake between 12:30 and 1:30 pm.

Arrival at 5 p.m. at the Pernay village hall.

A minibus will take hikers back to the starting point and lunch stop

Almuerzo en el quiosco del lago de Ambillou entre las 12.30 y las 13.30 horas.

Llegada a las 17 h a la Salle des Fêtes de Pernay.

Un minibús llevará a los senderistas de vuelta al punto de partida y a la parada para comer

Mittagessen am Kiosk am Plan d’eau in Ambillou zwischen 12:30 und 13:30 Uhr.

Ankunft um 17 Uhr in der Festhalle von Pernay.

Ein Minibus bringt die Wanderer zurück zum Ausgangspunkt und zum Mittagessen

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE