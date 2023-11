Conférence Histoire de l’Art « Voyage en Egypte avec les peintres » 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville, 19 décembre 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Conférence Histoire de l’Art « Voyage en Egypte avec les peintres »..

2023-12-19 10:15:00 fin : 2023-12-19 11:45:00. .

2 Avenue du Président Roosevelt Espace culturel

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Art history lecture « Journey to Egypt with the painters ».

Conferencia de Historia del Arte « Viaje a Egipto con los pintores ».

Kunstgeschichtlicher Vortrag « Reise nach Ägypten mit den Malern ».

