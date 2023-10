Conférence : Histoire de l’Art « L’Enfant en peinture » par Béatrice Bérard 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville, 5 décembre 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Conférence Histoire de l’Art « L’Enfant en peinture » par Béatrice Bérard.

Rendez-vous à 10h15 à l’espace culturel.

Tarif : 10€ l’adhésion/an (obligatoire) et 6€ la conférence/adhérent..

2023-12-05 10:15:00 fin : 2023-12-05 . .

2 Avenue du Président Roosevelt Espace culturel

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Art history lecture « L’Enfant en peinture » by Béatrice Bérard.

Meet at 10:15 a.m. at the Espace Culturel.

Price: 10? membership/year (compulsory) and 6? lecture/member.

Conferencia de Historia del Arte sobre « El niño en la pintura » de Béatrice Bérard.

Encuentro a las 10.15 h en el Espace Culturel.

Precio: 10? socio/año (obligatorio) y 6? por conferencia/socio.

Kunstgeschichtlicher Vortrag « Das Kind in der Malerei » von Béatrice Bérard.

Treffpunkt um 10:15 Uhr im Kulturzentrum.

Preis: 10? für die Mitgliedschaft/Jahr (obligatorisch) und 6? für den Vortrag/Mitglied.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche