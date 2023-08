Journées vertes et bleues : conférence « Des arbres et des peintres » 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville, 28 octobre 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Journées vertes et bleues : conférence « Des arbres et des peintres ». RDV à 14h30 à l’espace culturel..

2023-10-28 14:30:00 fin : 2023-10-28 . .

2 Avenue du Président Roosevelt

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Green and Blue Days: « Trees and painters » conference. Meet at 2:30 pm at the Espace Culturel.

Jornadas Verdes y Azules: conferencia « Árboles y pintores ». Cita a las 14:30 en el Espace Culturel.

Grüne und Blaue Tage: Vortrag « Von Bäumen und Malern ». RDV um 14:30 Uhr im Kulturraum.

