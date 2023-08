Journées vertes et bleues : balade à vélo « Le littoral, évolution et avenir » 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville, 28 octobre 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Journées vertes et bleues : balade à vélo « Le littoral, évolution et avenir ». RDV à 10h à l’entrée du marché..

2 Avenue du Président Roosevelt

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Journées vertes et bleues (Green and Blue Days): bike tour « The coastline, evolution and future ». RDV at 10 am at the market entrance.

Journées vertes et bleues (Jornadas verdes y azules): paseo en bicicleta « El litoral, evolución y futuro ». RDV a las 10h en la entrada del mercado.

Grüne und Blaue Tage: Fahrradtour « Die Küste, Entwicklung und Zukunft ». RDV um 10 Uhr am Eingang des Marktes.

