Cet évènement est passé Exposition de photographies de Daniel Rouland « Coutainville fait son cinéma » 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville

Manche Exposition de photographies de Daniel Rouland « Coutainville fait son cinéma » 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville, 1 juillet 2023, Agon-Coutainville. Agon-Coutainville,Manche Exposition de photographies grands formats de Daniel Rouland « Coutainville fait son cinéma »..

Vendredi 2023-07-01 fin : 2024-05-31 . .

2 Avenue du Président Roosevelt

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Exhibition of large-format photographs by Daniel Rouland « Coutainville fait son cinéma ». Exposición de fotografías de gran formato de Daniel Rouland « Coutainville fait son cinéma ». Ausstellung großformatiger Fotografien von Daniel Rouland « Coutainville fait son cinéma ». Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville, Manche Autres Lieu 2 Avenue du Président Roosevelt Adresse 2 Avenue du Président Roosevelt Ville Agon-Coutainville Departement Manche Lieu Ville 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agon-coutainville/