Journée des familles 2 Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx, 17 juin 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Au programme « défis en famille » : bubble jump, tir à l’arc, maquillage, jeux géants, défis sportifs, culturels et d’adresse, contes pour enfants, photos souvenir, jeux pour les tout-petits, création de costumes. Des stands seront disposés et chaque famille devra exécuter un défi sur les stands identifiés.

Un goûter sera servi aux enfants..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. .

2 Avenue du Président Paul Delcourt Salle Louis Blazy

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « family challenges » program includes bubble jump, archery, face painting, giant games, sports, cultural and skill challenges, children’s storytelling, souvenir photos, games for toddlers and costume creation. Stands will be set up and each family will have to complete a challenge on the identified stands.

A snack will be served to the children.

El programa de « retos familiares » incluye saltos con burbujas, tiro con arco, pintura de caras, juegos gigantes, retos deportivos, culturales y de habilidad, cuentacuentos infantiles, fotos de recuerdo, juegos para niños pequeños y creación de disfraces. Se instalarán puestos y cada familia tendrá que completar un reto en los puestos identificados.

Se servirá un tentempié a los niños.

Auf dem Programm « Herausforderungen für die Familie » stehen: Bubble Jump, Bogenschießen, Schminken, Riesenspiele, sportliche, kulturelle und Geschicklichkeitsherausforderungen, Märchen für Kinder, Erinnerungsfotos, Spiele für Kleinkinder, Kostümgestaltung. Es werden Stände aufgestellt und jede Familie muss an den gekennzeichneten Ständen eine Herausforderung ausführen.

Den Kindern wird ein Imbiss serviert.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Coeur de Béarn