TRAIT(S) 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 7 février 2024, Gignac.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 15:30:00

fin : 2024-02-07

Trait(s), réalisé par une acrobate.

Trait(s), réalisé par une acrobate

Dans TRAIT(s), une acrobate se sert de la roue Cyr comme d’un pinceau et fait apparaître des cercles, des ronds, des traits. Elle entreprend la réalisation d’une œuvre picturale à l’aide de son agrès, de quelques pots de peinture et d’un complice musicien. Sur la piste du cirque, ça tournoie et ça virevolte. Au rythme du jaillissement des formes et des couleurs, sous l’action de la roue, le mouvement s’écrit, se dessine.

Inspiré par les œuvres de peintres abstraits comme Kandinsky, Miro et Delaunay, TRAIT(s) est une ode au désir de s’exprimer et au plaisir d’inventer.

Durée 35 min // Musique & cirque en peinture

Dès 3 ans

EUR.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT