LE BAL D’HIVER 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 3 février 2024, Gignac.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:00:00

fin : 2024-02-03

Comme tous les ans, le Bal d’Hiver est LE rendez-vous pour mettre le feu à la piste de danse ! Cette année, c’est Yann Le Corre qui ouvre le bal. On s’échauffe au son de son redoutable accordéon, on virevolte ensuite avec les chants occitans du duo Salvatjonas et on termine la soirée en transe avec Platane, groupe de trad branché, qui envoie du bois !.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



