ALEXIS HK CHANSON, SAMUEL COVEL ET DJ SET 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 26 janvier 2024, Gignac.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26

Dans le cadre de l’ouverture du Festival Mots Parleurs, Alexis HK à la plume joueuse et toujours aiguisée s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue, une mise en bouche gourmande, précise et inspirée et un regard sociologique singulier sur le monde actuel..

Dans le cadre de l’ouverture du Festival Mots Parleurs, Alexis HK à la plume joueuse et toujours aiguisée s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue, une mise en bouche gourmande, précise et inspirée et un regard sociologique singulier sur le monde actuel.

Dans le cadre de l’ouverture du Festival Mots Parleurs, Alexis HK à la plume joueuse et toujours aiguisée s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis de la langue, une mise en bouche gourmande, précise et inspirée et un regard sociologique singulier sur le monde actuel. Une nouvelle fois accompagné par Nicolas Bonneau à la mise en scène et trois musiciens complices à ses côtés, l’auteur nous revient avec un style unique à la croisée du conte, du one man et du concert. Samuel Covel sera en première partie, il est un poète électrique, un conteur de notre temps, lucide et halluciné, dont la voix frappe comme la foudre en plein coeur de la nuit. Enfin, poursuivez la soirée avec Dab Rozer pour un dj set dans le club du Sonambule.

Gratuit, réservation indispensable sur la billetterie du site Le Sonambule.

EUR.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT