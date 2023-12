PRENONS PLACE ! 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 20 janvier 2024, Gignac.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20

Prenons place ! Un spectacle sur le thème de la rue et l’espace publique. Le Sonambule accueille des danseurs de l’ensemble de la région pour une Battle de dance. Le spectacle est gratuit mais sur inscription uniquement..

Prenons place ! Un spectacle sur le thème de la rue et l’espace publique. Le Sonambule accueille des danseurs de l’ensemble de la région pour une Battle de dance. Le spectacle est gratuit mais sur inscription uniquement.

Prenons place ! Un spectacle sur le thème de la rue et l’espace publique. Le Sonambule accueille des danseurs de l’ensemble de la région pour une Battle de dance. Le spectacle est gratuit mais sur inscription uniquement.

EUR.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT