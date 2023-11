LA JUKE-BOX BOUM 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 17 décembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

La Juke-Box Boum ! Collectif Makane – Boum, musique & danse dès 6 ans

Amené.e.s à choisir les morceaux sur lesquels ils et elles souhaitent danser, les enfants sont ensuite invité.e.s à se transformer pour devenir les monstres imaginaires de La Juke-Box Boum. Objectif : se faire plaisir, rire et partager un bon moment sur la piste de danse !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



The Juke-Box Boum! Collectif Makane – Boum, music & dance from age 6

Children are invited to choose the songs they’d like to dance to, then transform themselves into the imaginary monsters of La Juke-Box Boum. The aim: to have fun, laugh and share a good time on the dance floor!

¡El Juke-Box Boum! Collectif Makane – Boum, música y baile a partir de 6 años

Se invita a los niños a elegir las canciones que quieren bailar y a transformarse en los monstruos imaginarios de La Juke-Box Boum. El objetivo es divertirse, reír y pasar un buen rato en la pista de baile

Die Juke-Box Boum! Collectif Makane – Bumm, Musik & Tanz Ab 6 Jahre

Die Kinder wählen die Musikstücke aus, zu denen sie tanzen möchten, und werden dann aufgefordert, sich in die imaginären Monster von La Juke-Box Boum zu verwandeln. Ziel: Spaß haben, lachen und eine gute Zeit auf der Tanzfläche verbringen!

