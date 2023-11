ANTOINE TATO GARCIA 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 8 décembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Avec Tato, partez à la découverte d’une rumba résolument moderne où l’artiste s’affranchit des codes de la rumba catalane classique pour surfer sur le son cubain et le jazz méditerranéen..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



With Tato, discover a resolutely modern rumba where the artist frees himself from the codes of classic Catalan rumba to surf on the Cuban sound and Mediterranean jazz.

Con Tato, descubra una rumba decididamente moderna en la que el artista se libera de los códigos de la rumba catalana clásica para surfear sobre el sonido cubano y el jazz mediterráneo.

Mit Tato können Sie eine moderne Rumba entdecken, in der sich der Künstler von den Codes der klassischen katalanischen Rumba befreit, um auf kubanischen Klängen und mediterranem Jazz zu surfen.

