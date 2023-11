RAFFUT 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 1 décembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Raffut + Captain Pianist : Bal concert psychédélique sans frontières

Préparez-vous à la danse, à la transe ! Quand la musique de Raffut s’empare de vous, elle ne vous lâche plus avant de vous avoir électrisé tout entier !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Raffut + Captain Pianist: Psychedelic concert ball without borders

Get ready to dance and trance! When Raffut?s music takes hold of you, it won?t let go until it?s electrified you to the core!

Raffut + Capitán Pianista: Concierto psicodélico sin límites

Prepárate para el baile y el trance Cuando la música de Raffut se apodera de ti, no te suelta hasta que te electriza por completo

Raffut + Captain Pianist: Psychedelischer Konzertball ohne Grenzen

Machen Sie sich bereit für den Tanz, für die Trance! Wenn die Musik von Raffut Sie ergreift, lässt sie Sie nicht mehr los, bis sie Sie ganz elektrisiert hat!

Mise à jour le 2023-11-07 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT