GISÈLE HALIMI : UNE FAROUCHE LIBERTÉ 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 29 novembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

« Un spectacle qui relate 70 ans de combats d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes » Ce spectacle s’appuie sur le livre d’entretiens menés par la journaliste Annick Cojean, « Une farouche liberté », et raconte soixante-dix ans de combats, d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes menés par une femme d’exception, Gisèle Halimi..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



« This show is based on the book of interviews conducted by journalist Annick Cojean, « Une farouche liberté », and tells the story of seventy years of fighting for justice and the cause of women, led by an exceptional woman, Gisèle Halimi.

« Este espectáculo se basa en el libro de entrevistas realizado por la periodista Annick Cojean, « Une farouche liberté », y cuenta la historia de setenta años de lucha por la justicia y la causa de las mujeres liderada por una mujer excepcional, Gisèle Halimi.

« Das Stück basiert auf dem Interviewbuch « Une farouche liberté » der Journalistin Annick Cojean und erzählt von 70 Jahren Kampf, Einsatz für die Gerechtigkeit und die Sache der Frauen, die von einer außergewöhnlichen Frau, Gisèle Halimi, angeführt wurden.

