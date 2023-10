FESTIVAL ALIMENTERRE – LA RÉVOLUTION VERTE. EUROPE, UN CONTINENT BOULEVERSÉ 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 15 novembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Projection-débat autour du film « La révolution verte. Europe, un continent bouleversé ». Comment nourrir de façon responsable plus de 500 millions d’européens ? Entre décryptage des enjeux et inventaire des réponses envisagées, ce documentaire propose un vivifiant tour de l’Europe des possibles. Puis présentation d’actions mises en œuvre en cœur d’Hérault avec temps d’échanges..

2023-11-15

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Screening and discussion of the film « La révolution verte. Europe, a continent turned upside down ». How can we responsibly feed more than 500 million Europeans? This documentary takes viewers on an invigorating tour of Europe, deciphering the issues at stake and identifying possible solutions. Afterwards, a presentation of actions implemented in the heart of the Hérault region, with time for discu

Proyección y debate de la película « La révolution verte. Europa, un continente en ebullición ». ¿Cómo alimentar de forma responsable a más de 500 millones de europeos? Este documental lleva al espectador por un apasionante recorrido por Europa, descifrando los retos y haciendo balance de las soluciones disponibles. A continuación, se presentan acciones llevadas a cabo en el corazón de la región de

Filmvorführung und Diskussion über den Film « Die grüne Revolution. Europa, ein umgestürzter Kontinent ». Wie können mehr als 500 Millionen Europäer auf verantwortungsvolle Weise ernährt werden? Zwischen einer Entschlüsselung der Herausforderungen und einer Bestandsaufnahme der in Betracht gezogenen Antworten bietet dieser Dokumentarfilm eine erfrischende Tour durch das Europa der Möglichkeiten. Ans

