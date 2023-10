COLLECTIF CAMINAIRES ET CAPTAIN PIANIST – SONAMBULE 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 4 novembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Avec 12 artistes sur scène, préparez-vous à une grande fête avec Sarrabastal, la nouvelle création du collectif Caminaires !

Une soirée pour danser, se retrouver et passer un bon moment autour d’un concert généreux, aux frontières poreuses entre improvisation, unissons organiques, et groove orchestré.

Poursuivez la soirée avec Captain Pianist au Club du Sonambule pour un cabaret musical.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



With 12 artists on stage, get ready for a big party with Sarrabastal, the new creation by the Caminaires collective!

An evening of dancing, socializing and good times around a generous concert, with porous boundaries between improvisation, organic unison and orchestrated groove.

Continue the evening with Captain Pianist at Club du Sonambule for a musical cabaret

Con 12 artistas sobre el escenario, prepárese para una gran fiesta con Sarrabastal, la nueva creación del colectivo Caminaires

Una velada para bailar, ponerse al día y pasarlo en grande, con un concierto generoso a caballo entre la improvisación, el unísono orgánico y el groove orquestado.

Continúe la velada con el Capitán Pianista en el Club du Sonambule para disfrutar de un cabaret musical

Mit 12 Künstlern auf der Bühne können Sie sich auf ein großes Fest mit Sarrabastal, der neuen Kreation des Kollektivs Caminaires, vorbereiten!

Ein Abend, um zu tanzen, sich zu treffen und eine gute Zeit bei einem großzügigen Konzert zu verbringen, mit porösen Grenzen zwischen Improvisation, organischen Unisonos und orchestriertem Groove.

Setzen Sie den Abend mit Captain Pianist im Club du Sonambule für ein Musikkabarett fort

Mise à jour le 2023-10-14 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT