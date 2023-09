COMEDIE MUSICALE « GRANDS DEBALL’ÂGES DE SERVICES » 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 8 octobre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Comédie musicale intergénérationnelle, à l’honneur de la semaine, semaine nationale des retraités et personnes âgées.

Un événement organisé par le Mescladis et coordonné par Angeline Rafalès avec le soutien de FDI développement, le Groupe Lacin, SMB, Rambier, Mc Donald’s et l’Avenir Sportif Gignacois..

2023-10-08 fin : 2023-10-14 . .

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Intergenerational musical comedy, in honor of the week, the national week for retirees and senior citizens.

An event organized by Mescladis and coordinated by Angeline Rafalès with the support of FDI développement, Groupe Lacin, SMB, Rambier, Mc Donald?s and Avenir Sportif Gignacois.

Una comedia musical intergeneracional, en honor de la semana nacional de los jubilados y las personas mayores.

El acto está organizado por Mescladis y coordinado por Angeline Rafalès, con el apoyo de FDI développement, Groupe Lacin, SMB, Rambier, Mc Donald’s y Avenir Sportif Gignacois.

Generationsübergreifendes Musical, zu Ehren der Woche, der nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen.

Eine von Mescladis organisierte und von Angeline Rafalès koordinierte Veranstaltung mit der Unterstützung von FDI développement, Groupe Lacin, SMB, Rambier, Mc Donald?s und Avenir Sportif Gignacois.

