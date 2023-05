CINEMA AU SONAMBULE 2 Avenue du Mas Salat, 27 juin 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Cinéma itinérant, au programme :

18h Les Gardiennes de la planète (1h22) – 4€

20h Les trois mousquetaires : d’Artagnan (2h10) – 5€.

2023-06-27 à ; fin : 2023-06-27 . .

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Travelling cinema, on the program :

6pm The Guardians of the Planet (1h22) – 4?

8pm The Three Musketeers : d’Artagnan (2h10) – 5?

Cine itinerante, en el programa:

18:00 Les Gardiennes de la planète (1h22) – 16:00

20.00 h Los tres mosqueteros: d’Artagnan (2h10) – ¿5?

Wanderkino, auf dem Programm :

18 Uhr Die Hüterinnen des Planeten (1h22) – 4?

20 Uhr Die drei Musketiere: D’Artagnan (2h10) – 5?

