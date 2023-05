SONAMBULE – PODCAST EN LIVE LEXIE T X GUEST 2 Avenue du Mas Salat, 19 juin 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Avec la beatboxeuse Lexie T, le Sonambule ose l’expérimentation. Après l’avoir retrouvée au cours de quelques Dj sets dans le Club du Sonambule, la voici dans un nouveau concept : l’enregistrement de Causons, un podcast en live..

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



With the beatboxer Lexie T, Sonambule dares to experiment. After having found her during some Dj sets in the Club du Sonambule, here she is in a new concept: the recording of Causons, a live podcast.

Con la beatboxer Lexie T, Sonambule se atreve a experimentar. Después de haberla encontrado durante varios Dj sets en el Sonambule Club, aquí está en un nuevo concepto: la grabación de Causons, un podcast en directo.

Mit der Beatboxerin Lexie T wagt das Sonambule Experimente. Nachdem sie bereits bei einigen DJ-Sets im Sonambule-Club aufgetreten ist, hat sie sich nun einem neuen Konzept verschrieben: der Aufnahme von Causons, einem Live-Podcast.

