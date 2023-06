CHOEUR EN SCENE « UN POIRIER M’A DIT » – SONAMBULE GIGNAC 2 Avenue du Mas Salat Gignac, 16 juin 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Ici, pas de super héros, ni de princesse, mais un vieux poirier malicieux, sa voisine poétesse et quelques enfants en vacances ! Inspirée d’un petit recueil de poèmes de Jean-Claude Touzeil, cette histoire

nous reconnecte joyeusement à toutes les choses importantes de la vie, le goût de la nature, la solidarité, la poésie cachée sous chaque feuille….

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Here, no superheroes or princesses, but a mischievous old pear tree, his poetess neighbor and some children on vacation! Inspired by a small collection of poems by Jean-Claude Touzeil, this story

joyfully reconnects us to all the important things in life, the taste of nature, solidarity, the poetry hidden under each leaf…

Aquí no hay superhéroes ni princesas, sino un viejo peral travieso, su vecina poetisa y unos niños de vacaciones Inspirada en una pequeña colección de poemas de Jean-Claude Touzeil, esta historia

nos reconecta alegremente con todas las cosas importantes de la vida, el sabor de la naturaleza, la solidaridad, la poesía que se esconde bajo cada hoja…

Hier gibt es keine Superhelden oder Prinzessinnen, sondern einen alten, schelmischen Birnbaum, seine dichtende Nachbarin und einige Kinder im Urlaub! Inspiriert von einer kleinen Gedichtsammlung von Jean-Claude Touzeil, ist diese Geschichte

verbindet uns auf fröhliche Weise wieder mit all den wichtigen Dingen des Lebens, dem Geschmack der Natur, der Solidarität, der unter jedem Blatt verborgenen

