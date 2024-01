Nuit de la lecture 2 Avenue du Général Schneider Seltz, vendredi 19 janvier 2024.

Seltz Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

Spectacle pour adultes et adolescents dès 14 ans.

Dans le cadre de la nuit de la lecture, la médiathèque vous propose une lecture musicale « Comme des bêtes » de Violaine Bérot par Jacques Merle et Gaspard Gaget de la Cie La Muse Errante.

Spectacle pour adultes et adolescents dès 14 ans. Inscription obligatoire.

EUR.

2 Avenue du Général Schneider

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg