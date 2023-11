La boîte aux lettres du Père Noël 2 avenue du Général Schneider Seltz, 25 novembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Les enfants sont invités à la médiathèque pendant les heures d’ouverture pour réaliser leur lettre pour le Père Noël..

2023-11-25 fin : 2023-12-16 . EUR.

2 avenue du Général Schneider

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



Children are invited to the media library during opening hours to make their letter to Santa.

Los niños están invitados a la mediateca durante el horario de apertura para hacer su carta a Papá Noel.

Die Kinder sind während der Öffnungszeiten in die Mediathek eingeladen, um ihren Brief für den Weihnachtsmann zu gestalten.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg