Exposition « Le bleu c’est la Vie » 2 Avenue du Général Schneider Seltz, 5 novembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Blandine Seguy, alias Marie Danne, entraîne son geste et son regard cette fois ci sur le »Bleu de la Vie ». Toute vie sur terre trouve son origine dans l’eau. Celle-ci façonne nos paysages, circule dans les cieux et teinte notre planète en bleu.

Cette quatrième exposition à Seltz illustre modestement cette vérité..

2023-11-05 fin : 2023-11-19 17:30:00. EUR.

2 Avenue du Général Schneider

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



Blandine Seguy, alias Marie Danne, takes her gesture and her gaze this time to the « Blue of Life ». All life on earth originates in water. It shapes our landscapes, circulates in the skies and tints our planet blue.

This fourth exhibition in Seltz modestly illustrates this truth.

Blandine Seguy, alias Marie Danne, lleva esta vez su gesto y su mirada al « Azul de la Vida ». Toda la vida en la Tierra tiene su origen en el agua. Da forma a nuestros paisajes, fluye por los cielos y tiñe de azul nuestro planeta.

Esta cuarta exposición en Seltz ilustra modestamente esta verdad.

Blandine Seguy, alias Marie Danne, richtet ihre Gesten und ihren Blick dieses Mal auf das « Blau des Lebens ». Alles Leben auf der Erde hat seinen Ursprung im Wasser. Das Wasser formt unsere Landschaften, zirkuliert am Himmel und färbt unseren Planeten blau.

Diese vierte Ausstellung in Seltz illustriert diese Wahrheit auf bescheidene Weise.

