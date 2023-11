Fête des Lumières et vin chaud à La Fabrique du Point Du Jour 2 avenue du général de gaulle Saint-Savin, 8 décembre 2023, Saint-Savin.

Saint-Savin,Vienne

Découverte de la Fabrique et de ses jeux d’eau à la lueur des flambeaux.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 20:30:00. .

2 avenue du général de gaulle La Fabrique du POINT DU JOUR

Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the Fabrique and its water features by torchlight

Descubra la Fabrique y sus juegos de agua a la luz de las antorchas

Entdeckung der Fabrique und ihrer Wasserspiele im Schein der Fackeln

Mise à jour le 2023-11-15 par ACAP