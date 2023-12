DÉAMBULATION – SPECTACLE TARATATI 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 4 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

La Compagnie Azimut vous présente son spectacle Taratati : Fanfare à bêtises.

Un quatuor sérieusement loufoque prend possession de l’espace public et des gens qui y passent. Improvisation et théâtre de situation spontané, facéties absurdes et décalées, on dirait une nuée d’oiseaux aux sons extravagants qui se pose où bon lui semble.

Les voilà lâchés en pleine nature ou dans la ville, ces bacs à sable du quotidien pour gamins mal éduqués mais toujours amusés.

Rien n’est prévu dans ce genre de chose, les arts de Rue sont aussi des arts libres et inouïs, sans code et sans règle, libertaires et ludiques.. Tout public

Vendredi 2023-12-29 19:00:00 fin : 2023-12-29 20:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Compagnie Azimut presents Taratati: Fanfare à bêtises.

A seriously zany quartet takes possession of the public space and the people who pass by. Improvisation and spontaneous situation theater, absurd and offbeat facetiousness, it’s like a flock of birds with extravagant sounds, landing wherever they please.

Here they are, unleashed in the wilderness or in the city, these everyday sandboxes for ill-educated but always amused kids.

Nothing is expected in this kind of thing, because street art is also free and unheard-of, without codes or rules, libertarian and playful.

La Compagnie Azimut presenta Taratati: Fanfare à bêtises.

Un cuarteto de lo más alocado se apodera del espacio público y de los transeúntes. Improvisación y teatro de situación espontáneo, payasadas absurdas y fuera de lo común, es como una bandada de pájaros con sonidos extravagantes que aterrizan donde les place.

Aquí están, desatados en la naturaleza o en la ciudad, estos areneros cotidianos para niños mal educados pero siempre divertidos.

Nada está previsto en este tipo de cosas, las artes de la calle son también artes libres e inauditas, sin códigos ni reglas, libertarias y lúdicas.

Die Compagnie Azimut präsentiert Ihnen ihre Aufführung Taratati : Fanfare à bêtises.

Ein ernsthaft verrücktes Quartett ergreift Besitz vom öffentlichen Raum und den Menschen, die dort vorbeigehen. Improvisation und spontanes Situationstheater, absurde und schräge Scherze, man könnte meinen, es sei ein Vogelschwarm mit extravaganten Tönen, der sich niederlässt, wo es ihm gefällt.

Hier werden sie mitten in der Natur oder in der Stadt losgelassen, diesen alltäglichen Sandkästen für schlecht erzogene, aber immer amüsierte Kinder.

Nichts ist in dieser Art von Dingen vorgesehen, die Straßenkunst ist auch eine freie und unerhörte Kunst, ohne Kodex und Regeln, libertär und spielerisch.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT DU PAYS DE BITCHE