CONCERT – CHRISTMAS DREAM JAZZ BAND 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 23 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Venez écouter les plus belles chansons de Noël américaines, reprise par ce quatuor à l’énergie débordante pour réchauffer les cœurs et les corps au centre du sentier des lanternes.

Un événement proposé par Moselle Attractivité.. Tout public

Samedi 2023-12-23 18:00:00 fin : 2023-12-23 20:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Come and listen to the most beautiful American Christmas songs, covered by this energetic quartet to warm hearts and bodies in the center of the Lantern Trail.

An event proposed by Moselle Attractivité.

Venga a escuchar algunas de las mejores canciones navideñas americanas, versionadas por este enérgico cuarteto para calentar corazones y cuerpos en el centro de la Ruta de los Faroles.

Evento organizado por Moselle Attractivité.

Hören Sie die schönsten amerikanischen Weihnachtslieder, die von diesem energiegeladenen Quartett aufgegriffen werden, um Herzen und Körper in der Mitte des Laternenpfades zu erwärmen.

Eine von Moselle Attractivité vorgeschlagene Veranstaltung.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT DU PAYS DE BITCHE