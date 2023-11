SPECTACLE – POSTI TONTTU LA POSTE DES SOUHAITS 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 22 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Deux lutins viennent recueillir les souhaits des petits et des grands…

Spectacle déambulatoire et musical des Artyzanos, « Posti Tonttu : La poste des souhaits ».

Les Artyzanos sont une Compagnie de spectacles avec Emilien MAUGER et Emmanuelle MARIBAS. .. Tout public

Vendredi 2023-12-22 18:00:00 fin : 2023-12-22 20:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Two elves come to collect the wishes of young and old…

Wandering and musical show by Artyzanos, « Posti Tonttu: La poste des souhaits ».

Les Artyzanos is a performance company with Emilien MAUGER and Emmanuelle MARIBAS .

Dos duendes vienen a recoger los deseos de grandes y pequeños…

Posti Tonttu: la oficina de correos de los deseos », un espectáculo errante y musical de los Artyzanos.

Les Artyzanos son una compañía de espectáculos con Emilien MAUGER y Emmanuelle MARIBAS .

Zwei Kobolde kommen, um die Wünsche der kleinen und großen Leute zu sammeln…

Wander- und Musikshow der Artyzanos, « Posti Tonttu: La poste des souhaits » (Posti Tonttu: Die Post der Wünsche).

Die Artyzanos sind eine Compagnie de spectacles mit Emilien MAUGER und Emmanuelle MARIBAS. .

