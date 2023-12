CONCERT DE NOËL 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 4 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

L’Harmonie du Pays de Bitche, composé de 40 musiciens, donnera son concert de Noël au cœur du Sentier des Lanternes.. Tout public

Vendredi 2023-12-22 19:00:00 fin : 2023-12-22 20:30:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



The 40-strong Harmonie du Pays de Bitche will be giving its Christmas concert in the heart of the Sentier des Lanternes.

La Harmonie du Pays de Bitche, compuesta por 40 músicos, ofrecerá su concierto de Navidad en el corazón del Sentier des Lanternes.

Die 40-köpfige Harmonie du Pays de Bitche gibt ihr Weihnachtskonzert im Herzen des Sentier des Lanternes.

