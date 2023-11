CHANTS DE NOËL 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 21 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

La Polyphonie de l’école de l’Etoile du Matin rendra aux chants liturgiques de l’Avent et de Noël leur dimension spirituelle.. Tout public

Jeudi 2023-12-21 18:00:00 fin : 2023-12-21 19:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



La Polyphonie de l’école de l’Etoile du Matin brings a spiritual dimension to the liturgical songs of Advent and Christmas.

La Polyphonie de l’école de l’Etoile du Matin dará a los cantos litúrgicos de Adviento y Navidad su dimensión espiritual.

Die Polyphonie der Schule des Morgensterns wird den liturgischen Gesängen der Advents- und Weihnachtszeit ihre spirituelle Dimension zurückgeben.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE