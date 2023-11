CHALET DU PÈRE NOËL 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 20 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Le fabuleux Père Noël sera présent pour recevoir vos lettres… En cas d’absence, laissez-lui le message dans sa boite aux lettres.. Tout public

Vendredi 2023-12-20 18:00:00 fin : 2023-12-23 20:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



The fabulous Santa Claus will be on hand to receive your letters? If he’s not there, leave a message in his letterbox.

El fabuloso Papá Noel estará presente para recibir tus cartas? Si no está, deja un mensaje en su buzón.

Der fabelhafte Weihnachtsmann wird anwesend sein, um Ihre Briefe entgegenzunehmen Wenn er nicht da ist, hinterlassen Sie ihm eine Nachricht in seinem Briefkasten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE