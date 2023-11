CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 17 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

L’école de musique du Pays de Bitche propose un concert au coeur du Sentier des lanternes.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 18:00:00 fin : 2023-12-17 20:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



The Pays de Bitche music school offers a concert in the heart of the Sentier des lanternes.

La escuela de música del Pays de Bitche ofrece un concierto en el corazón del Sentier des lanternes.

Die Musikschule des Pays de Bitche bietet ein Konzert im Herzen des Sentier des lanternes (Laternenpfad) an.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE