CONCERT – LES MANDOLINEROS 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 16 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Les Mandolineros sont un groupe origine de Petit-Réderching composé d’une quinzaine de joueurs de mandoline confirmés, créé en 1989 par Odile Loutz. Venez les découvrir au coeur du Sentier des lanternes pour passer un moment agréable et entrer dans la magie de Noël.. Tout public

Samedi 2023-12-16 18:30:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Les Mandolineros are a group of fifteen experienced mandolin players from Petit-Réderching, founded in 1989 by Odile Loutz. Come and discover them in the heart of the Sentier des lanternes for a pleasant moment and enter into the magic of Christmas.

Los Mandolineros son un grupo de Petit-Réderching formado por una quincena de mandolinistas experimentados, fundado en 1989 por Odile Loutz. Venga a descubrirlos en el corazón del Sentier des lanternes para pasar un momento agradable y adentrarse en la magia de la Navidad.

Die Mandolineros sind eine Ursprungsgruppe aus Petit-Réderching, die aus etwa 15 erfahrenen Mandolinenspielern besteht und 1989 von Odile Loutz gegründet wurde. Entdecken Sie sie im Herzen des Sentier des lanternes, um einen angenehmen Moment zu verbringen und in den Zauber von Weihnachten einzutauchen.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT DU PAYS DE BITCHE