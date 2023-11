MARCHÉ DE NOËL ÉPHÉMÈRE 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 16 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Un marché de Noël s’installera au sentier des lanternes et viendra compléter le village de Noël avec des produits comestibles du terroir local, des objets manufacturés du Pays de Bitche et des articles thématiques incontournables.. Tout public

Dimanche 2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 21:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



A Christmas market will be set up on the Lantern Trail, complementing the Christmas village with local edibles, handmade items from the Pays de Bitche and must-have themed items.

En la Ruta de los Faroles se instalará un mercado navideño que complementará el pueblo de Navidad con productos locales comestibles, artículos artesanales del Pays de Bitche y artículos temáticos imprescindibles.

Ein Weihnachtsmarkt wird sich auf dem Laternenpfad niederlassen und das Weihnachtsdorf mit essbaren Produkten aus der lokalen Region, handgefertigten Gegenständen aus dem Pays de Bitche und unverzichtbaren Themenartikeln ergänzen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE