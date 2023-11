CONCERT – COR DES ALPES 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 15 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Découvrez ce concert unique rythmé aux cors des Alpes. Au son de ces instruments exceptionnels, profitez d’un voyage musical dans les montagnes.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 19:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Discover this unique concert featuring alphorns. To the sound of these exceptional instruments, enjoy a musical journey through the mountains.

Descubra este concierto único protagonizado por alphorns. Al son de estos instrumentos excepcionales, disfrute de un viaje musical por las montañas.

Erleben Sie dieses einzigartige Konzert mit dem Rhythmus der Alphörner. Genießen Sie zum Klang dieser außergewöhnlichen Instrumente eine musikalische Reise in die Berge.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT DU PAYS DE BITCHE