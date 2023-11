MUSÉE ITINÉRANT 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 15 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Redécouvrez les traditions de Noël à travers des sketchs et en musique en suivant ce musée itinérant au cœur du sentier des lanternes.. Tout public

Jeudi 2023-12-15 17:30:00 fin : 2023-12-15 19:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Rediscover Christmas traditions through skits and music as you follow this traveling museum along the Lantern Trail.

Redescubra las tradiciones navideñas a través de los dibujos y la música mientras sigue a este museo itinerante por la Senda de los Faroles.

Entdecken Sie die Weihnachtsbräuche in Sketchen und mit Musik neu, indem Sie diesem Wandermuseum auf dem Laternenpfad folgen.

