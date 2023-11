CONCERT DE NOËL 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 10 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

La chorale Méli-Mélodies de Petit-Réderching propose son interprétation chorale de chants choisis dans le répertoire classique et contemporain de Noël.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 18:30:00 fin : 2023-12-10 20:30:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



The Méli-Mélodies choir from Petit-Réderching offers its choral interpretation of songs chosen from the classical and contemporary Christmas repertoire.

El coro Méli-Mélodies de Petit-Réderching ofrece su interpretación coral de canciones escogidas del repertorio navideño clásico y contemporáneo.

Der Chor Méli-Mélodies aus Petit-Réderching bietet seine chorische Interpretation von Liedern an, die aus dem klassischen und zeitgenössischen Weihnachtsrepertoire ausgewählt wurden.

