CHANTS ET ANIMATIONS DE NOËL 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 9 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Les lycéens de Bitche via la maison des lycéens participent aux festivités de Noël et vous proposent leurs créations et partagent leur joie de vous rencontrer.. Tout public

Samedi 2023-12-09 17:30:00 fin : 2023-12-09 18:30:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Bitche’s high school students, via the Maison des Lycéens, are taking part in the Christmas festivities, offering you their creations and sharing their joy of meeting you.

Los alumnos de secundaria de Bitche participan en las fiestas navideñas a través de la Maison des Lycéens, ofreciéndote sus creaciones y compartiendo su alegría por conocerte.

Die Gymnasiasten von Bitche über das Maison des lycéens nehmen an den Weihnachtsfeierlichkeiten teil und bieten Ihnen ihre Kreationen an und teilen ihre Freude, Sie zu treffen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE