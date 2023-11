VISITE DU SAINT NICOLAS 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 8 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Saint Nicolas, patron de la Lorraine et des écoliers, honorera Bitche et le sentier des lanternes de sa visite particulière.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 17:30:00 fin : 2023-12-08 19:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Saint Nicolas, patron saint of Lorraine and schoolchildren, will honor Bitche and the Lantern Trail with a special visit.

San Nicolás, patrón de Lorena y de los escolares, hará una visita especial a Bitche y a la Ruta de los Faroles.

Sankt Nikolaus, der Schutzpatron Lothringens und der Schulkinder, wird Bitche und den Laternenpfad mit seinem besonderen Besuch beehren.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT DU PAYS DE BITCHE