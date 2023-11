CHANTS ET ANIMATIONS POUR ENFANTS 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 7 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Les écoliers de l’école Pasteur participent aux festivités de Noël et vous proposent leurs créations et surtout leur joie d’être ensemble.. Tout public

Jeudi 2023-12-07 17:00:00 fin : 2023-12-07 18:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Schoolchildren from the Pasteur school are taking part in the Christmas festivities, offering you their creations and, above all, their joy at being together.

Los escolares del colegio Pasteur participan en las fiestas navideñas, mostrando sus creaciones y, sobre todo, su alegría por estar juntos.

Die Schülerinnen und Schüler der Ecole Pasteur beteiligen sich an den Weihnachtsfeierlichkeiten und bieten Ihnen ihre Kreationen und vor allem ihre Freude am Zusammensein an.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE