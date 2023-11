LE SENTIER DES LANTERNES 2 Avenue du Général de Gaulle Bitche, 6 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

À la tombée de la nuit, des milliers de Lanternes prennent vie dans toute la Moselle et à Bitche, dans le parc du Stadtweiher. Elles racontent en lumière les légendes de Noël et les contes les plus célèbres du territoire : un événement familial où c’est la féérie des fêtes de Noël en Moselle qui s’éveille avec le coucher du soleil.

Les chemins qui sillonnent le parc du Stadtweiher vont à nouveau revêtir, du 6 au 29 décembre, de chatoyantes parures. En une boucle et comme par magie, ils vaincront les glaces pour devenir sentier des Lanternes ! La petite centaine de sujets qui émaillera cette éblouissante constellation personnifiera autant de références universelles de Noël que de thèmes emblématiques.

De nombreuses animations, concerts et surprises ainsi qu’un petit village de Noël accompagneront le sentier des Lanternes de Bitche autour du thème des contes et légendes de Noël au grand émerveillement des petits comme des grands…

À deux pas de là, l’Office du Tourisme vous ouvre les portes de ses vitrines de Noël. Pour l’occasion il s’est métamorphosé en boutique de producteurs locaux mosellans: profitez-en pour déguster les produits MOSL et faire vos cadeaux de Noël !. Tout public

Dimanche 2023-12-06 17:00:00 fin : 2023-12-23 21:00:00. 0 EUR.

2 Avenue du Général de Gaulle Sentier des lanternes au Parc du Stadtweiher

Bitche 57230 Moselle Grand Est



As night falls, thousands of Lanterns come to life all over Moselle and in Bitche, in the Stadtweiher park. They illuminate Christmas legends and the region?s most famous tales: a family event where the enchantment of Moselle?s Christmas celebrations awakens with the setting of the sun.

From December 6 to 29, the paths that criss-cross the Stadtweiher park will once again be decked out in shimmering finery. In a single loop, they will magically overcome the ice to become the Lantern Trail! This dazzling constellation of a hundred or so subjects will personify as many universal Christmas references as emblematic themes.

The Bitche Lantern Trail will be accompanied by a host of events, concerts and surprises, as well as a small Christmas village dedicated to the theme of Christmas tales and legends, to the delight of young and old alike…

Just a stone’s throw away, the Tourist Office opens the doors of its Christmas window displays. For the occasion, it has been transformed into a boutique for local Moselle producers: take the opportunity to sample MOSL products and buy your Christmas presents!

Al caer la noche, miles de linternas cobran vida por todo el Mosela y en Bitche, en el parque Stadtweiher. Las linternas iluminan leyendas navideñas y algunos de los cuentos más famosos de la región: un evento familiar en el que el encanto de la Navidad en el Mosela cobra vida al ponerse el sol.

Del 6 al 29 de diciembre, los senderos que atraviesan el parque Stadtweiher volverán a engalanarse con sus resplandecientes galas. En un bucle, superarán mágicamente el hielo para convertirse en la Senda de las Linternas Esta deslumbrante constelación de un centenar de figuras encarnará tantas referencias navideñas universales como temas emblemáticos.

La Ruta de los Farolillos de Bitche irá acompañada de un sinfín de eventos, conciertos y sorpresas, así como de un pequeño pueblo navideño dedicado al tema de los cuentos y leyendas de Navidad, para deleite de grandes y pequeños…

A dos pasos, la Oficina de Turismo abrirá las puertas de sus escaparates navideños. Para la ocasión, se ha transformado en una tienda de productores locales del Mosela: ¡aproveche la ocasión para degustar los productos de la MOSL y comprar sus regalos de Navidad!

Bei Einbruch der Dunkelheit erwachen Tausende von Laternen in der gesamten Moselregion und in Bitche im Stadtweiherpark zum Leben. Sie erzählen im Licht die Weihnachtslegenden und die bekanntesten Märchen der Region: ein Familienereignis, bei dem mit dem Sonnenuntergang der Zauber des Weihnachtsfestes in der Mosel erwacht.

Die Wege im Stadtweiherpark werden vom 6. bis 29. Dezember wieder in ein schillerndes Gewand gehüllt. In einer Schleife und auf magische Weise werden sie das Eis überwinden und zum Laternenpfad werden! Die über 100 Motive, die in dieser schillernden Konstellation zu sehen sein werden, verkörpern ebenso viele universelle Weihnachtsreferenzen wie emblematische Themen.

Zahlreiche Animationen, Konzerte und Überraschungen sowie ein kleines Weihnachtsdorf begleiten den Laternenpfad in Bitche rund um das Thema der Weihnachtsmärchen und -legenden, die Groß und Klein begeistern werden…

Nur wenige Schritte entfernt öffnet das Fremdenverkehrsamt die Türen seiner Weihnachtsschaufenster. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die Produkte der Mosel zu probieren und Ihre Weihnachtsgeschenke zu kaufen!

Mise à jour le 2023-11-16 par OT DU PAYS DE BITCHE