Visite de la Fabrique du Point du Jour 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’Évènement: Saint-Savin

Vienne

Visite de la Fabrique du Point du Jour 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin, 18 avril 2023, Saint-Savin. Visite de la Fabrique du Point du Jour Mardi 18 avril, 14h00 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin Gratuit, inscription obligatoire au 05 49 91 11 96 Dans le cadre du programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! ».

En compagnie de Monsieur Jacquot, venez découvrir la fabrique du Point du Jour, une construction ornementale d’inspiration médiévale, reproduisant un château en ruine et ses jardins.

Le site a été restauré en 2021 sur 3 niveaux dans lesquels vous aurez notamment l’occasion de découvrir 2 sarcophages mérovingiens authentifiés.

Inscpription obligatoire au 05 49 91 11 96.

Gratuit

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation. 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@sudviennepoitou.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 11 96 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sudviennepoitou.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T14:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00

2023-04-18T14:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00 Visite Patrimoine

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin Adresse 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin Departement Vienne Lieu Ville 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin Saint-Savin

2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-savin/

Visite de la Fabrique du Point du Jour 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin 2023-04-18 was last modified: by Visite de la Fabrique du Point du Jour 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin 18 avril 2023 2 avenue du Général de Gaulle 86310 Saint-Savin Saint-Savin Saint-Savin

Saint-Savin Vienne